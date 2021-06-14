"Заробляли" 1 млн гривень у місяць: на Прикарпатті затримали оптових наркоторговців
На Прикарпатті правоохоронці викрили наркоторговців, які щомісячно збували нарковмісні пігулки на мільйон гривень. Вони продавали наркотики виключно оптовими партіями на території чотирьох областей України.
Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
"Бізнесом" займалися двоє мешканців міста Калуш: раніше судимий за хуліганство, розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв’язки з "кримінальним світом", та його 33-річний товариш", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що наркотики зловмисники продавали великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей, які вже, своєю чергою, збували їх місцевим наркодилерам.
"Збували пігулки за різними цінами, від 200 до 400 гривень, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі - за 550-650 гривень. Щомісячний оборот від продажу становив понад мільйон гривень", - розповіли у поліції.
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару "з рук у руки".
У результаті обшуку в автомобілі було вилучено нарковмісні пігулки та мобільні телефони. Двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 ККУ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: затримання наркоторговців на Прикарпатті (npu.gov.ua)
Раніше стало відомо, що в столиці у наркоторговця вилучили таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД і більше кілограма амфетаміну.
Також РБК-Україна писало, що поліція в Харкові затримала організоване угруповання, яке збувало через інтернет-магазин наркотики.