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Zara припинила продажі на території Росії

Автор: Сергій Пишкін

Холдинг Inditex заявив про припинення роботи у Росії, йдеться також й про онлайн-продажі. Йому належать низка популярних магазинів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Village.

До бренду входять:

  • Zara;
  • Zara Home;
  • Bershka;
  • Stradivarius;
  • Oysho;
  • Pull&Bear.

Загалом в Росії нараховуються 502 магазини холдингу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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