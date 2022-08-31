Чи запустять паперові паспорти в "Дії": позиція Мінцифри

У додатку "Дія", як і раніше, не відображатимуться паперові паспорти, оскільки існує загроза підробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова під час брифінгу.

"Чому, наприклад, ми в "Дії" не відображаємо паперові паспорти? Це питання безпеки. Коли є пластиковий документ, то мова йде про якісний реєстр, де точно верифікована інформація, яку неможливо підробити. Тому в "Дії" відображаються тільки пластикові та закордонні паспорти", - підкреслив Федоров.