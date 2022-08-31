Чи запустять паперові паспорти в "Дії": позиція Мінцифри
У додатку "Дія", як і раніше, не відображатимуться паперові паспорти, оскільки існує загроза підробок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова під час брифінгу.
"Чому, наприклад, ми в "Дії" не відображаємо паперові паспорти? Це питання безпеки. Коли є пластиковий документ, то мова йде про якісний реєстр, де точно верифікована інформація, яку неможливо підробити. Тому в "Дії" відображаються тільки пластикові та закордонні паспорти", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що додаток "Дія" отримав нове велике оновлення. Користувачам стали доступні чотири нових сервісу: пенсійне посвідчення, вид на проживання, документи англійською, а також послуга Шерінг авто.
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