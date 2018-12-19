Запустити "зелені" аукціони раніше 2020 року неможливо, - експерти

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Близько року знадобиться Кабміну і фахівцям з Prozorro, щоб реалізувати перші аукціони

Запустити "зелені" аукціони раніше 2020 року неможливо, а Кабміну і фахівцям з Prozorro знадобиться близько, щоб реалізувати перші аукціони. Таку думку висловили експерти, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, зараз в експертному середовищі йде бурхливе обговорення можливої дати запуску аукціонів на ринку «зеленої» енергетики. Незважаючи на те, що переважна більшість експертів і представників профільних організацій виступає за якнайшвидше ухвалення законопроекту № 8449-д, який дозволить гарантувати подальший стабільний розвиток українського ринку відновлюваної енергетики, деякі фахівці виступають за введення аукціонів вже в 2019 році. Однак, на їхню думку, запустити аукціони раніше 2020 року неможливо.

Як зазначають експерти, навіть якщо депутати проголосують за прийняття законопроекту в першому читанні (яке має відбутися вже завтра, 20 грудня), самого голосування недостатньо для запуску аукціонів вже в 2019 році. Лише після голосування у другому читанні та прийняття закону, Кабмін повинен розробити підзаконні нормативні акти, які дозволять реалізацію аукціонів на ринку «зеленої» енергетики. За різними підрахунками це буде продовжуватись від 3 до 6 місяців.

«Ринок виступає за якомога швидший перехід на тендерний механізм, проте швидше, ніж в 2020 році це вже технічно реалізувати неможливо. Справа в тому, що проголосувати законопроект у залі парламенту недостатньо. При позитивному прогнозі законопроект пройде друге читання у лютому 2019 року. Після цього, Кабмін повинен розробити підзаконні акти. На це, за різними прогнозами, необхідно від 3 до 6 місяців. А, якщо врахувати вибори, то процес може затягнутися», — відзначає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель.

Наступним кроком буде розробка програмного забезпечення, яке займе скільки ж часу. Так, тільки на реалізацію технічної платформи на базі Prozorro.Sale для запуску аукціонів необхідно не менше півроку.

«Так, в 2019 році планується проведення перших тестових демонстраційних аукціонів для налагодження моделі роботи, а вже з 2020 року всі аукціони будуть проводитися на Prozorro», — зазначає голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Також експерти відзначають, що через складну ситуацію в країні, зокрема, введення воєнного стану і початку передвиборчої кампанії, важко прогнозувати, коли законопроект буде остаточно розглянутий, підтриманий парламентом і підписаний президентом. Крім того, для інвесторів необхідно забезпечити перехідний період між зміною систем стимулювання. Швидкий перехід на нову систему лише продемонструє інвесторам не прогнозованість правил гри на ринку відновлюваної енергетики.

Як підкреслюють в Українській асоціації відновлюваної енергетики, «Заяви, що ми повинні запровадити аукціони швидше правильні, однак, про це необхідно говорити ще рік тому. На даному етапі це вже втрачена можливість».

Нагадаємо, завтра на голосування у Верховній раді повинні винести законопроект № 8449-д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Законопроектом передбачено запровадження аукціонів, які будуть гарантувати подальший стабільний розвиток українського ринку відновлюваної енергетики.

Раніше профільні асоціації разом з Держенергоефективності, ЄБА та Офісом Національної інвестиційної ради закликали депутатів прийняти законопроект 8449-д. За результатами прес-конференції, було підписано лист-звернення до голови Верховної ради України Андрію Парубію з проханням підтримати законопроект № 8449-д в цей четвер у першому читанні.