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Космічне агентство: український супутник "Січ" все ще не готовий до запуску

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 23:09
Космічне агентство: український супутник "Січ" все ще не готовий до запуску Фото: Олег Уруський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Заява міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського про український супутник не відповідає дійсності. "Січ 2-1" все ще не готовий до запуску.

Про це йдеться в повідомленні Державного космічного агентства України.

В агентстві вважають, що подібні заяви ставлять під загрозу завершення робіт по супутнику.

"Маніпуляції та некомпетентність офіційних осіб по запуску супутника "Січ 2-1" дискредитує не тільки перших осіб країни, а й космічну галузь в цілому", - йдеться в повідомленні.

У Космічному агентстві додали, що роблять "все можливе", щоб запуск супутника "Січ 2-1" в рік 30-річчя незалежності України відбувся.

В ДКА відзначили, що запуск супутника запланований на грудень 2021 року. Станом на 13 січня роботи зі створення "Січ 2-1" виконані на 85%, рівень готовності наземного центру управління оцінюється в 45%.

За даними агентства, в грудні 2020 року проект "Січ 2-1" перебував у замороженому стані через відсутність фінансування.

Олег Уруський заявив, що Україна веде переговори з компанією Ілона Маска SpaceX щодо спільного запуску супутника "Січ 2-1" в грудні 2021 року.

Нагадаємо, Олег Уруський також заявив про необхідність прискорення реалізації проекту з виведення власного супутника на орбіту Землі.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче до березня 2024 року запустити в космос українську ракету-носій. Для створення ракети хочуть залучати інвесторів.

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