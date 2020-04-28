Запуск транспорту, відкриття кафе та парків: як Київ планує виходити з карантину

У Києві розповіли, який перший етап виходу з карантину
У рамках плану Києва по виходу з карантину відкриють парки та сквери, а також запустять громадський транспорт. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Як він зазначив, київська влада на першому етапі виходу з карантину дозволить:
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роботу продовольчих магазин загальною площею до 300 кв.м. з вимогою присутності не більше 1 людини на 10 кв.м площі. А також обов'язкова санітарна обробка приміщень двічі на день;
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відкриття перукарень, салонів краси виключно за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно з вимогою санітарної обробки робочого місця після кожного клієнта;
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роботу кав'ярень, які матимуть можливість працювати на виніс, з вимогою санітарної обробки приміщень двічі на день;
- роботу тимчасових споруд з забороною споживання їжі та напоїв на місці;
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роботу невеликих виробництв непродовольчих товарів та підприємства побутових товарів з дотриманням вимоги - не більше 1 співробітника на 10 кв.м;
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роботу адвокатських та ноторіальних бюро, аудиторів, теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв.м.;
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відкриють парки та сквери, але групами не більше двох людей, виключення тільки з дітьми - двоє дорослих та двоє дітей;
- роботу автокінотеатрів.
Громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду.
Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.
Нагадаємо, станом на сьогодні в Києві кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.
Раніше повідомлялося, що Кабмін оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.