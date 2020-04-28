Запуск транспорту, відкриття кафе та парків: як Київ планує виходити з карантину

У рамках плану Києва по виходу з карантину відкриють парки та сквери, а також запустять громадський транспорт. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, київська влада на першому етапі виходу з карантину дозволить:

роботу продовольчих магазин загальною площею до 300 кв.м. з вимогою присутності не більше 1 людини на 10 кв.м площі. А також обов'язкова санітарна обробка приміщень двічі на день;

загальною площею до 300 кв.м. з вимогою присутності не більше 1 людини на 10 кв.м площі. А також обов'язкова санітарна обробка приміщень двічі на день; відкриття перукарень, салонів краси виключно за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно з вимогою санітарної обробки робочого місця після кожного клієнта;

виключно за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно з вимогою санітарної обробки робочого місця після кожного клієнта; роботу кав'ярень , які матимуть можливість працювати на виніс, з вимогою санітарної обробки приміщень двічі на день;

, які матимуть можливість працювати на виніс, з вимогою санітарної обробки приміщень двічі на день; роботу тимчасових споруд з забороною споживання їжі та напоїв на місці;

роботу невеликих виробництв непродовольчих товарів та підприємства побутових товарів з дотриманням вимоги - не більше 1 співробітника на 10 кв.м;

з дотриманням вимоги - не більше 1 співробітника на 10 кв.м; роботу адвокатських та ноторіальних бюро , аудиторів, теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв.м.;

, аудиторів, теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв.м.; відкриють парки та сквери , але групами не більше двох людей, виключення тільки з дітьми - двоє дорослих та двоє дітей;

, але групами не більше двох людей, виключення тільки з дітьми - двоє дорослих та двоє дітей; роботу автокінотеатрів.

Громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду.

Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Києві кількість нових випадків коронавірусу зросла вдвічі.

Раніше повідомлялося, що Кабмін оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.