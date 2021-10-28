Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС

У Німеччині йде за планом сертифікація оператора газопроводу "Північний потік-2" компанії Nord Stream 2 AG. І якщо слідувати графіку всіх процедур, ПП-2 запустять не раніше березня наступного року. Але є побоювання, що російсько-німецький проект запрацює раніше.

Європа може ризикнути і піти на такий крок, якщо енергетична криза, пов'язана з нестачею газу і високою ціною на нього, не вдасться вирішити іншим чином, вважає радник міністра енергетики Лана Зеркаль. Принаймні, якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, каже вона.

Піти іншим варіантом, значить збільшити поставки газу через Україну. Але Росія категорично відмовляється це робити. Володимир Путін заявив, що ГТС України нібито в поганому технічному стані і труби при збільшенні тиску можуть просто "лопнути".

В Україні подібні звинувачення відкинули, назвавши таку заяву обманом. "Щотижня ми отримуємо новий фейк, і що труба наша вибухне, і інші", – заявив глава Оператора ГТС Сергій Макогон.

Україна просить почути її думку

У США визнають, що без Росії подолати енергокризу в Європі в будь-якому випадку неможливо. Старший радник Держдепу США з енергетичних питань Амос Хохштайн, посилаючись в тому числі і на Міжнародне енергетичне агентство, вказав, що "єдиний постачальник, який дійсно може мати велике значення для європейської енергетичної безпеки на даний момент цієї зими, – це Росія".

РФ, за його словами, може збільшити поставки газу в Європу через українську систему вже зараз, не чекаючи сертифікації ПП-2. Тим не менш, за даними ОГТСУ, обсяги прокачування газу через Україну не зростають. І зараз на транзит подається близько 86 млн кубометрів газу на добу, при тому, що оплачені за контрактом потужності становлять 109 млн кубометрів.

Хохштайн сподівається, що Німеччина виконає свою обіцянку і до сертифікації, тобто до березня 2022 року, газопровід запущений не буде. Саме це німецька сторона повинна роз'яснити і Росії.

"Мене переконують представники німецького уряду і німецький регулятор, що це (запуск СП - 2 до сертифікації, – ред.) не буде дозволено. Я знаю Німеччину як законослухняну країну і тому у мене є всі підстави очікувати, що і в цьому випадку там будуть дотримуватися законів", - заявив представник Держдепу США в інтерв'ю РБК-Україна.

Амос Хохштайн (Фото: flickr.com)

Якщо ж Німеччина застосує при сертифікації виключення і дасть можливість створити віртуальну точку передачі газу, то в США сприймуть це як виверт з боку Берліна. Головною метою такого кроку буде спроба обійти норми Третього енергопакету.

Віртуальна точка може бути створена в морській зоні, де газ і буде передаватися новому власнику. Таким чином, буде вирішена проблема з нормою європейського законодавства про заборону однієї компанії володіти газом і здійснювати транзит.

Якщо СП - 2 буде запущений з явними порушеннями і ознаками того, що РФ використовує енергопоставки як зброю проти України, то Штати можуть застосувати санкції, як про це раніше домовилися президент США і канцлер Німеччини. Робота над такими санкціями вже йде, говорив Хохштайн.

Тим часом в ході сертифікації Міністерство економіки Німеччини зробило висновок про безпеку ПП-2 для газопостачання як їх країни, так і всього Євросоюзу. Такий аналіз - невід'ємна частина процедури, передбаченої місцевим законом про енергетику. Висновок про безпеку газопроводу зроблено після консультацій з іншими країнами - Естонією, Італією, Латвією, Литвою, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною.

Це рішення німецька сторона прийняла без урахування думки України, сказав глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. "Ми можемо розповісти, як сертифікація оператора "Північного потіка-2 "в нинішніх умовах, тобто без реального відділення власності від" Газпрому", без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії в ЄС несе критичну загрозу безпеці поставок газу в Німеччині та інших країнах ЄС", – заявив він.

НАК і Оператор ГТС вже подали заявки у федеральне мережеве агентство (ФСА) Німеччини на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця. У ФСА РБК-Україна підтвердили надходження заявки.

"Заявки знаходяться на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", - йдеться у відповіді німецького регулятора на запит видання.

За інформацією РБК-Україна, українська сторона спільно з Польщею вже підготувала аналіз ризиків від запуску ПП-2 і направила документи регулятору і в ЄК з надією, що він буде врахований при прийнятті рішення.

Глава НАК Юрій Вітренко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як би там не було, остаточне рішення регулятор повинен прийняти на початку січня. Потім два місяці знадобиться для аналізу та винесення остаточного вердикту Єврокомісією.

Знижка на транзит і новий контракт з "Газпромом"

Поки ж Україна намагається спростовувати не тільки заяви з Росії про те, що ГТС ненадійна, але і те, що транзит понад контрактних обсягів газу занадто дорогий. На засіданні РНБО вирішили знизити тариф на прокачування додаткових обсягів газу на 50%. Деталі цього рішення і варіанти його реалізації поки невідомі.

До теперішнього часу, за рішенням українського регулятора НКРЕКП, для прокачування додаткових обсягів до тарифу застосовуються коефіцієнти за терміновість – 1,1, 1,2 і 1, 45 за забезпечення квартальної, місячної або добової заявки.

Спочатку планувалося рішенням НКРЕКП скасувати ці коефіцієнти, якщо надійдуть заявки від європейських покупців газу. Але ймовірність такого варіанту вкрай мала, оскільки для цього їм потрібно коригувати контракти з росіянами про перенесення точок входу газу на східний кордон України. Скасування коефіцієнтів для "Газпрому" теж малоймовірне - поки він не збирається постачати газ понад контрактні зобов'язання.

Другий варіант, який може бути використаний – зниження вдвічі контрактного тарифу на транзит, який, за неофіційними даними, становить 2,66 долара за прокачування 1 тисячі кубометрів на 100 км. Але тут рішення має приймати вже НАК, оскільки тариф прописаний в контракті.

Який варіант не запропонувала б українська сторона, це буде виключно політичне рішення без реальних наслідків, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Знижувати тарифи на транзит, якщо і потрібно було, то набагато раніше.

"Зараз поїзд вже пішов. Роки три тому це було б в самий раз. Газопровід (ПП-2, – ред.) вже побудований. На що можна розраховувати зараз? Що Кремль вирішить поставити хрест на СП - 2 і направити обсяги на наш газопровід?"- зазначив Омельченко.

Україні ж зараз залишається сподіватися, що Німеччина і Європейська комісія будуть дотримуватися норм свого ж законодавства і не зроблять винятків для окремих енергетичних проектів.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер (Фото: GettyImages)

Київ, у свою чергу, має намір продовжити роботу з Німеччиною над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися наспіх без ретельного аналізу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Крім того, він пообіцяв, що у разі припинення транзиту Україна вживе асиметричних заходів, але не уточнив, про що саме йдеться.

Прогнозувати розвиток подій зараз вкрай складно. Якщо Німеччина вимагатиме дотримання норм Третього енергопакету, Росія теоретично може поміняти постачальника газу. На початку жовтня глава "Роснефти" Ігор Сєчін запропонував послуги своєї компанії з постачання 10 млрд кубометрів газу для стабілізації цін в Європі. І формально такий варіант буде відповідати нормам Третього енергопакету – продавцем газу і транзитером в даному випадку будуть різні компанії.

Крім того, не можна виключати, що транзитний контракт з "Газпромом" буде продовжений до завершення терміну його дії в 2024 році. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що Україна готова продовжити угоду на 10-15 років вже зараз, але за умови збереження транзиту на рівні 45 млрд кубометрів на рік. Якщо ж цього не станеться, навіть при фізичному скороченні поставок газу через Україну за нинішніми умовами РФ доведеться платити за транзит 40 млрд кубометрів газу ще три роки.

Україна і Росія двосторонні переговори з цього питання поки не ведуть. По суті, посередником у них виступає спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту газу через Україну Георг Граф Вальдерзее. Нещодавно він був з робочим візитом у Києві, але ніяких коментарів за підсумком переговорів сторони вирішили не давати.