Робота над підготовкою санкцій проти "Північного потоку-2" вже розпочата, - радник Держдепу

Робота над підготовкою санкцій щодо "Північного потоку-2", якщо Росія буде використовувати питання поставок газу як зброю проти України, вже розпочата. Санкції повинні вводитися в координації США і Європи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн.

За його словами, для того, щоб санкції були дієвими, вони повинні вводитися і США і Європою.

"Звичайно, санкції, які вводять США, мають свій вплив і аргументацію. Але вони не будуть так само ефективні, як у випадку, якщо вони будуть працювати разом з санкціями, які будуть вводитися в координації з Європою, і особливо з Німеччиною", - заявив Хохштайн.

Він зазначив, що в спільній заяві президента Джо Байдена і канцлера Ангели Меркель йдеться про те, що Німеччина також готова у разі подальшого використання Росією поставок газу як зброї, яка загрожуватиме безпеці України, вводити санкції.

"І робота з визначення, які саме санкції США та ЄС готові вводити, вже розпочата", - сказав Хохштайн.

Повну версію інтерв'ю з Амосом Хохштайном читайте на РБК-Україна у вівторок, 12 жовтня.