RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Запуск ринку землі: Шмигаль назвав мінімальну вартість гектара

Автор: Юлія Струк

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить близько тисячі доларів за гектар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у ході години запитань до уряду у ВР.

"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється, але в середньому - це близько однієї тисячі доларів за гектар", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня відбувся запуск ринку землі. За цей час найбільше земділянок придбали у Вінницькій і Полтавській областях.

Як писало РБК-Україна, глава Мінагрополітики Роман Лещенко також спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення буде рости на 7-10%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ринок земліДенис Шмигаль