Запуск ринку землі: Шмигаль анонсував зростання цін мінімум у два рази

За словами Шмигаля, уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі з 1 липня.

"Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю мінімум удвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", - пояснив глава Кабінету міністрів.

Він переконаний, що від реформи виграють землевласники і український бізнес.

"Після запуску обороту земель у виробників з'явиться можливість планувати свою діяльність на роки і десятиліття вперед і не боятися інвестувати. Водночас дрібні і середні фермери отримають першочергове право викупу землі в разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай", - пояснив прем'єр.