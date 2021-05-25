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Запуск ринку землі: Шмигаль анонсував зростання цін мінімум у два рази

Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Запуск ринку повинен відбутися з 1 липня.

Про це він розповів під час виступу на форумі "Україна 30. Земля".

За словами Шмигаля, уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти для запуску ринку землі з 1 липня.

"Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю мінімум удвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", - пояснив глава Кабінету міністрів.

Він переконаний, що від реформи виграють землевласники і український бізнес.

"Після запуску обороту земель у виробників з'явиться можливість планувати свою діяльність на роки і десятиліття вперед і не боятися інвестувати. Водночас дрібні і середні фермери отримають першочергове право викупу землі в разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай", - пояснив прем'єр.

Як писало РБК-Україна, вчора президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Нагадаємо, 28 квітня народні депутати прийняла відповідний проект закону в другому читанні. Ухвалення документа в залі супроводжувалося криками "Ганьба".

Так, станом на сьогодні в державній власності залишилося 750 тисяч га земель сільськогосподарського призначення. Раніше держава володіла 10 млн га землі.

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Новини України ценыземляДенис Шмигаль