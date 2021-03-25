Запуск ракет Північною Кореєю представляє загрозу безпеці в регіоні, - прем'єр Японії

Прем'єр-міністр Японії Есихидэ Суга заявив у четвер, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети . Такі пуски становлять загрозу безпеці та миру в регіоні.

Суга сказав, що він "ретельно обговорить" питання Північної Кореї, включаючи запуски ракет, з президентом США Джо Байденом. Розмова відбудеться під час візиту японського прем'єра в США в наступному місяці.

В четвер Північна Корея випустила принаймні два снаряди, імовірно балістичних ракет, заявили офіційні особи Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатах. Це перше подібне випробування, про який було повідомлено з тих пір, як президент США Джо Байден вступив на посаду в січні.