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Запуск ракет Північною Кореєю представляє загрозу безпеці в регіоні, - прем'єр Японії

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Японії Есихидэ Суга заявив у четвер, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети. Такі пуски становлять загрозу безпеці та миру в регіоні.

Про це пише Reuters.

Суга сказав, що він "ретельно обговорить" питання Північної Кореї, включаючи запуски ракет, з президентом США Джо Байденом. Розмова відбудеться під час візиту японського прем'єра в США в наступному місяці.

В четвер Північна Корея випустила принаймні два снаряди, імовірно балістичних ракет, заявили офіційні особи Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатах. Це перше подібне випробування, про який було повідомлено з тих пір, як президент США Джо Байден вступив на посаду в січні.

Раніше повідомлялося, що снаряди, випущені з східного узбережжя Північної Кореї незабаром після 7 годин ранку, ймовірно, впали за межами території Японії та її виключної економічної зони.

РБК-Україна писало, що в ці вихідні Північна Корея провела тестові запуски декількох ракет малої дальності. Байден після цього заявив, що "нічого не змінилося".

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