Запуск ОПЗ в черговий раз переноситься

Запуск Одеського припортового заводу переноситься на березень

Запуск Одесского припортового завода перенесли на март 2019 года. Об этом сообщил первый замгендиректора ОПЗ Николай Щуриков, передает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

Он отметил, что компания "Энергетический эквивалент" перечислила предоплату, которая позволила возобновить выплату зарплат, однако по техническим причинам нельзя сменить поставщика газа на завод.

"Придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", - сказал Щуриков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ОПЗ попытается запустить производство. За счет нового давальческого контракта завод смог начать предпусковые работы, а первая партия сырья должна была зайти на предприятие на этой неделе. Впрочем, по словам одного из осведомленных источников, была высокая вероятность, что из-за технических проблем завод не удастся запустить.

Отметим, Одесский припортовый завод включен в перечень объектов большой приватизации в 2019 году.