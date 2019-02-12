Одеський припортовий завод зробить спробу запустити виробництво

Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

На держпідприємстві називають цю спробу останньою

Одеський припортовий завод, який простоює з минулої весни, в черговий раз намагається відновити роботу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Останній шанс ОПЗ: як флагман великої приватизації йде на дно".

Як зазначається в матеріалі, через борги завод не може самостійно виробляти мінеральні добрива, тому час від часу працює за давальницькою схемою, отримуючи оплату за переробку газу в аміак і карбамід. Новим давальцем стала маловідома компанія "Енергетичний еквівалент".

За інформацією РБК-Україна, давалець вже заплатив заводу частину грошей. На ринку зараз не надто високі ціни на газ, і у компанії вже є кілька постачальників. За рахунок нового контракту ОПЗ зміг повернути частину персоналу на п'ятиденний графік роботи і почати передпускові роботи. Перша партія сировини повинна зайти на підприємство на цьому тижні. Втім, за словами одного з обізнаних джерел, є висока вірогідність, що через технічні проблеми завод не вдасться запустити.

Один із співвласників компанії "Енергетичний еквівалент" Ігор Ретівов повідомив РБК-Україна, що в заплановані спочатку терміни запустити ОПЗ не вдалося, але в лютому завод точно запрацює. Його компанія планує задіяти одну установку з виробництва аміаку, і дві - карбаміду. Контракт укладено на чотири місяці до кінця травня, компанія розраховує отримувати 75 тис. тонн карбаміду на місяць.

"На повну потужність сьогодні завод запустити неможливо через його технічний стан і обсяги ринку, виробництво не укомплектовано повністю співробітниками. Весь обсяг, який завод зможе нам вивантажити на внутрішній ринок, будемо реалізувати тут. Плюс розглядаємо логістику по Дніпру після відкриття навігації", - уточнив бізнесмен.

Перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щуріков при цьому зазначив, що новий давальницький контракт - остання спроба запуску ОПЗ. "Якщо цей контракт не почне працювати, можливості надалі відновити виробництво не буде. Ми практично втратили кваліфіковані кадри і вже не маємо достатньої кількості працівників для повноцінного виробничого процесу", - заявив Щуріковю

Нагадаємо, Одеський припортовий завод включений в перелік об'єктів для приватизації в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за сьогоднішній день з шести об'єктів, де затверджені радники з приватизації, готується до продажу тільки "Президент-готель".