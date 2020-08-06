Запуск нового Держреєстру: Мін'юст оперативно реагуватиме на спроби рейдерства

Новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будуть запускати з 5 по 16 серпня. У Міністерстві юстиції запевняють, що зможуть оперативно відреагувати спроби рейдерства.

Про це розповіла замглави Мін'юсту з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, передає прес-служба міністерства.

За її словами, під час впровадження нового програмного забезпечення Єдиний державний реєстр не працюватиме, однак Колегія Мін’юсту з розгляду скарг у сфері держреєстрації матиме доступ до ЄДР.

"Тож замовники рейдерства в державних реєстрах нехай не спокушаються і не намагаються провести незаконні оборудки із даними реєстру! Мін’юст зможе оперативно відреагувати на будь-які незаконні реєстраційні дії і ефективно захистити права та інтереси громадян і бізнес-спільноти", - сказала урядовець.

Нагадаємо, в Україні у серпні запустять новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а доступ до нього спростять.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції повідомило, що з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять у зв'язку з запуском нового ЄДР.