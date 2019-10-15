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Запуск криптовалюти Дурова можуть відкласти на термін до року, - Forbes

Новини » Фінанси    15.10.2019 - 23:33
Запуск криптовалюти Дурова можуть відкласти на термін до року, - Forbes
Фото: Павло Дуров (facebook.com/durov)

Згідно з рішенням Комісії з цінних паперів США запуск криптовалютної платформи від Telegram може бути перенесено на півроку або рік

Запуск криптовалютної платформи Павла Дурова Telegram Open Network (TON) може бути перенесений на півроку або рік. Про це повідомили два інвестори, передає РБК-Україна з посиланням на пише Forbes.

"Команда Дурова впевнена, що за цей час зможе врегулювати всі спірні питання з SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США. - Ред.)", - сказав один з інвесторів.

У свою чергу, другий співрозмовник видання повідомив, що представники Дурова обговорюють перенесення термінів з інвесторами.

Остаточне рішення буде прийнято після судового засідання, яке заплановано на 24 жовтня. На ньому передбачається розглянути заяву SEC, яка вимагає визнати криптовалюту Gram (криптовалюта на основі блокчейн-платформи TON) цінними паперами.

Як розповів виданню близький до команди Дурова співрозмовник, до цього представники Telegram не будуть робити заяв чи надавати додаткову інформацію інвесторам.

Нагадаємо, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) призупинила випуск криптовалюти Telegram. Комісія оголосила, що було накладено тимчасову заборону на два офшори, які імовірно проводять незареєстроване первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном.

Також РБК-Україна писало, що Visa і MasterCard відмовилися від участі в проекті криптовалюти Facebook.

У США призупинили випуск криптовалюти Telegram PayPal відмовилася від участі в проекті кріптовалюти Facebook
Новини України валютаЛев Дуров
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