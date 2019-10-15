Запуск криптовалюты Дурова могут отложить на срок до года, - Forbes

Фото: Павел Дуров (facebook.com/durov)

В связи с решением Комиссии по ценным бумагам США запуск криптовалютной платформы от Telegram может быть перенесен на полгода или год

Запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год. Об этом сообщили два инвестора, передает РБК-Украина со ссылкой на пишет Forbes.

"Команда Дурова уверена, что за это время сможет урегулировать все спорные вопросы с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США. - Ред.)", - сказал один из инвесторов.

В свою очередь, второй собеседник издания сообщил, что представители Дурова обсуждают перенос сроков с инвесторами.

Окончательное решение будет принято после судебного заседания, которое запланировано на 24 октября. На нем предполагается рассмотреть заявление SEC, которая требует признать криптовалюту Gram (криптовалюта на основе блокчейн-платформы TON) ценными бумагами.

До этого момента, как рассказал изданию близкий к команде Дурова собеседник, представители Telegram не будут делать заявления или предоставлять дополнительную информацию инвесторам.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила выпуск криптовалюты Telegram. Комиссия объявила, что был наложен временный судебный запрет на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом.

Также РБК-Украина писало, что Visa и MasterCard отказались от участия в проекте криптовалюты Facebook.