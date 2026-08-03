Запуск еАкциза могут снова перенести: Гетманцев заявил о неготовности системы

По его словам, существует вероятность того, что еАкциз в Украине не заработает в установленный срок.

"Мы чувствуем, что Минцифры не успеет запустить еАкциз 1 ноября. Бесспорно, мы не будем подставлять бизнес и не будем подставлять бюджет. Поэтому нам придется перенести это", - объясняет Даниил Гетманцев.

Почему еАкциз могут не запустить

Глава налогового комитета парламента напомнил, что по состоянию на апрель-май 2026 года значительная часть программного обеспечения для еАкциза либо почти не работала, либо даже еще не была разработана.

В частности, Гетманцев рассказал, что во время встреч представители бизнеса жалуются на неготовность программного обеспечения для тестирования еАкциз. Поскольку часть функционала не работает, а части вообще "не существует в природе", и это ставит под сомнение запуск в определенные сроки.

"Мне приходится снова задавать вопрос, что Минцифры в очередной раз срывает запуск еАкциза", - подчеркнул нардеп.

Даниил Гетманцев напомнил, что все записанные в профильном законе еще в 2023 году сроки по запуску еАкциза были предложены Министерством цифровой информации или согласованы им.

Речь идет о законе №3173-IX, который предполагал, что электронная система учета алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет должна была заработать еще с 1 января 2026 года.

"2,5 года мы дали на разработку соответствующего программного обеспечения. Затем, когда у Минцифры сорвали эти сроки, в конце прошлого года они публично обратились к нам с просьбой перенести срок на 1 ноября 2026 года" - напоминает Гетманцев.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики надеется, что новая команда Минцифры сможет в ближайшее время предоставить свое стратегическое видение и четкие, реальные планы по внедрению еАкциза.

"Уже приняты кадровые решения по Министерству цифровой трансформации. И люди, доведшие до такого состояния электронный акциз, уже ушли. Я надеюсь, что новая команда сделает соответствующие выводы и передаст нашему комитету свою позицию по поводу того, что дальше делать по электронному акцизу", - заявил народный депутат.

Позиция бизнеса по еАкцизу

В начале июля 2026 года о неготовности системы еАкциза заявили в Европейской Бизнес Ассоциации, упомянув о некоторых нерешенных технических и юридических вопросах новой системы.

"Сейчас компании не могут подтвердить, что с 1 ноября производство, обращение, продажа и фискализация подакцизной продукции будут работать непрерывно", - заявила Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации.

Она добавила, что среди ключевых нерешенных вопросов бизнес упоминает неготовность офлайн-приложения, отсутствие функционала по отображению изменений в таможенных декларациях.

По оценкам участников ЕБА, в случае сбоя системы еАкциза после ее неподготовленного запуска, государственный бюджет Украины будет терять более 500 млн грн каждый день.