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Запуск 10 ракет Patriot против баллистики над Киевом стоил 30 млн долларов, - Зеленский

Киев, Среда 12 февраля 2025 20:34
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Запуск 10 ракет Patriot против баллистики над Киевом стоил 30 млн долларов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для отбития шести ракет РФ во время атаки на Киев Украина использовала десять ракет Patriot. Это стоило 30 млн долларов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с министром финансов США Скоттом Бессентом, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня по шести баллистическим ракетам выпущены 10 ракет из Patriot. Это 30 млн долларов", - подчеркнул Зеленский.

Атака баллистики РФ на Киев

Над Киевом сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М" ночью 12 февраля. В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые. Повреждения фиксировались в нескольких районах. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших - 9-летний ребенок.

Всего в ночь на 12 февраля Россия запустила по Украине 123 дрона и семь баллистических ракет. Вражеские цели сбивали с помощью авиации. Кроме Киева, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Дроны захватчики запускали сразу с пяти направлений.

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