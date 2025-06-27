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Введение повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам противоречит законодательству, - эксперт

Пятница 27 июня 2025 12:04
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Введение повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам противоречит законодательству, - эксперт Фото: эксперт считает, что введение повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам противоречит законодательству (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Введение повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам в зависимости от направления, которое сейчас инициирует Укрзализныця - это вопрос не только справедливости, но и соответствия законодательному и регуляторному полю, которое есть сегодня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

"Во-первых, система тарифов "Укрзализныци" привязана к четким географическим расстояниям. Когда есть попытки каким-то образом обойти этот фактор, то это создает просто нерыночные преимущества для каких-то портов, и платить за это должны в первую очередь грузоотправители других портов, что нарушает текущее антимонопольное законодательство и вообще нормальные принципы конкуренции. По моему мнению, система, если она заработает, может быть обжалована в суде, в Антимонопольном комитете", - пояснил эксперт.

Но самое главное - что эта инициатива допускает очень много различных злоупотреблений, подчеркнул Вовк.

"Непонятно, почему, например, одним портам предоставляется преимущество, а другие должны за это платить. То есть, это ящик Пандоры, который очень просто открыть, но потом очень сложно закрыть. Поэтому я думаю, это точно не тот механизм, который может иметь большое будущее. Если действительно есть желание у власти или у государства поддержки каких-то приоритетных зон или приоритетных направлений, то есть проработанный уже механизм, который работал в прошлом году, - это механизм через дотацию", - убежден эксперт.

По словам Вовка, именно таким образом был решен вопрос стимулирования вывоза с прифронтовых территорий. Он понятен, понятно, как им пользоваться, он соответствует законодательству, его можно использовать. А эта история с коэффициентами, во-первых, еще не была обнародована, но она выглядит очень сомнительной.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) заявила, что введение повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам в зависимости от направления фактически является формой выборочной дискриминации.

Она создает искусственное неравенство между потребителями услуг железной дороги и противоречит основополагающим нормам антимонопольного регулирования, поэтому Министерство развития должно отклонить эту инициативу.

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