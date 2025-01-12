Введенные санкции США ограничат поставки российской нефти в Китай и Индию, - СМИ

Отныне НПЗ Китая и Индии будут закупать больше нефти с Ближнего Востока, а также из Африки и Америки. Это приведет к росту цен и расходов на перевозку, поскольку новые санкции США против РФ ограничивают поставки российской нефти крупнейшим клиентам Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство напоминает, что в пятницу Минфин США ввел санкции против российских производителей нефти "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также 183 судна, перевозивших российскую нефть. Это в свою очередь стало целью изъятия доходов, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.

Как известно, многие из танкеров транспортировки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ценовой предел, введенный странами G7 в 2022 году, перечисли торговлю российской нефтью из Европы в Азию. Кроме того, некоторые танкеры также переводили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

По словам двух китайских торговых источников, экспорт российской нефти серьезно пострадает от новых санкций, которые заставят китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы сократить объемы переработки в будущем.

Ведущий аналитики по грузоперевозкам компании Kpler Мэтт Райт сообщил, что среди недавно попавших под санкции судов, 143 - это нефтяные танкеры, на которых в прошлом году было переведено более 530 млн баррелей российской нефти, что составляет около 42% от общего объема морского экспорта сырой нефти. Он добавил, что из них около 300 млн баррелей было отправлено в Китай, а большая часть остального объема - в Индию.

"Эти санкции значительно сократят флот судов, которые могут доставлять сырую нефть из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту фруктовых ставок", - сказал Райт.

Сингапурский трейдер сообщил, что за последние 12 месяцев указанные танкеры отправляли в Китай около 900 тысяч баррелей российской сырой нефти в сутки.

Reuters пишет, что за первые 11 месяцев прошлого года импорт российской сырой нефти в Индию вырос на 4,5% в годовом исчислении до 1,764 млн баррелей в сутки, или 36% от общего импорта Индии. Объем в Китай, включая поставки по трубопроводам, вырос на 2% до 99,09 млн метрических тонн (2,159 млн баррелей в сутки), или 20% от общего импорта за тот же период.

Импорт Китая в основном состоит из российской нефти марки ESPO Blend, продаваемой по ценам выше установленного предела, в то время как Индия покупает в основном нефть марки Urals.

Аналитик Vortexa Эмма Ли заявила, что экспорт российской нефти марки ESPO Blend будет остановлен, если санкции будут строго соблюдаться. Однако добавила, что это будет зависеть от того, снимет ли избранный президент США Дональд Трамп эмбарго, а также от того, признает ли Китай санкции