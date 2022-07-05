Чи заборонять чоловікам пересуватися Україною. У Залужного вказали на важливий нюанс

Невірне трактування

Вона пояснює, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені", - ствреджує Рябека.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час - в військкомат, а сьогодні - до центра військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така - щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", - припускає Рябека.

Пересуватися Україною без дозволів можна

Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Ні. Мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.

"Сьогодні ще будуть відбуватись певні наради, щоби юридично впорядкувати цей документ та внести поправки для того, щоби він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилось", - підсумувала координатор руху адвокатів ЗСУ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що в інфопросторі почала поширюватися інформація про те, що військовозобов'язаним заборонений виїзд із міста проживання без дозволу військкомату.

При цьому першою, хто опублікувала цю інформацію стала Запорізька ОВА.

Вже сьогодні Генштаб звернувся до громадян із роз'ясненням, що нібито під час воєнного стану такі обмеження можливі.

"Тобто треба отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання(місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час", - пояснили в Генштабі, чим спровокували хвилю негативних коментарів.

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