Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт

Експерт зазначив, що різке зростання експорту металобрухту, якого за 7 місяців поточного року вивезено 334,6 тис. тонн, що в 20 разів перевищує минулорічний обсяг за цей же період, вже призвело до того, що низка металургійних підприємств відчувають дефіцит сировини.



"З кожним місяцем поставки тільки збільшуються. Так, вже у квітні обсяги вивезення становили 38 тис. тонн, а в травні вони збільшилися вже до 60 тис. т, а за підсумками червня - до рекордних 85 тис. тонн. Це вже серйозний показник, це місячне споживання одного великого комбінату. Проте у липні експорт знов обновив історичний максимум - 103,6 тис. тонн. Грубо кажучи, ломотрейдери в липні залишили без сировини два металургійних комбінати", - пояснив Головко.



На його думку, в разі продовження цієї тенденції, невдовзі меткомбінати взагалі змушені будуть зупинятись через відсутність необхідної для їх роботи сировини, якою є брухт.



"Ситуація із забезпеченням ломом українських меткомбінатів у другій половині літа істотно погіршилася. На низці заводів запаси на складах не перевищують технологічний мінімум, а в деяких вони просто порожні", - зазначив Головко.



Він нагадав, левова частка українського металобрухту скуповується Туреччиною, в якій металурги підтримуються державою, в той час як українські такої підтримки не мають і не здатні конкурувати з ними у закупівлях брухту. Тож, на думку експерта, українська влада має негайно заборонити експорту цієї стратегічно важливої для вітчизняної промисловості сировини та захистити власного виробника.



"Багато країн не гребують вводити тимчасові заборони з міркувань національної безпеки. Росія підвищила мито на експорт брухту з 45 до 70 євро/тонна. Забороняють експорт металобрухту Аргентина, ОАЕ, Вірменія, ПАР. В ЄС лобіюють заборону на експорт брухту у зв'язку з необхідністю виконувати норми Green Deal", - розповів Головко.



Він наголосив: Україна не повинна бути останньою в списку країн, інакше вона може втратити цілу металургійну галузь.



"Києву треба вже зараз розглядати можливість, принаймні тимчасово, заборонити експорт брухту. Це буде грамотною економічною політикою держави, завдання якої не "годувати" турецьких металургів, а розвивати свою промисловість", - підсумував Головко.



