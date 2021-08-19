Заборону на експорт металобрухту потрібно приймати зараз, інакше Україна втратить сировину, - експерт

"Вивозиться приблизно по 100 тис. тонн брухту. Такими темпами ми, природно, до кінцю року перевищимо мільйон тонн. І це дуже погано. Тому що, в будь-якому випадку, це створить дефіцит на підприємствах. І той лом, який міг би бути перероблений в Україні, просто буде вивезений. На останні дати, за липень вже більше 300 тис. тонн вивезли", - розповів Каленков.

Він також підкреслив: лом в якості сировини використовують метпідприємства, що працюють на більш сучасних екологічних технологіях. І розвиток цього напрямку забезпечить виконання стратегічної мети України - зниження викидів.

"Ми рухаємося все по шляху екологізації, по суті декарбонізації, зменшення викидів СО2 і шкідливих речовин. Це все відноситься до електрометалургії, до прямого відновлення заліза. У будь-якому випадку це велике споживання брухту. І всі країни, які це розуміють, куди ми рухаємося, так чи інакше замислюються над тим, щоб обмежувати експорт брухту. Навіть Європейський Союз", - пояснив Кленк.

За його словами, глобальний рух до декарбонізації промисловості призводить до зростання конкуренції за лом, яка з кожним роком буде зростати, і Україні слід ввести заборону на вивезення цієї сировини якомога раніше, оскільки від цього залежить і майбутнє галузі, і розвиток економіки країни в цілому.

"Рішення про заборону експорту брухту має бути прийнято вже зараз. Кожна тонна брухту, яка вивезена, могла б бути і повинна була б бути перероблена в цьому році, в наступному, все одно, будь-яка тонна брухту повинна бути перероблена в Україні. Це принесе економічний ефект в рази більше, ніж ця ж тонна брухту, вивезена на експорт", - вважає Каленков.