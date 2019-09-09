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Сущенко заборонили в'їзд до Росії на 20 років

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 14:52
Сущенко заборонили в'їзд до Росії на 20 років
Фото: Роман Сущенко (РБК-Україна)

Про заборону в'їжджати на територію РФ Сущенко дізнався в СІЗО

Колишньому політв'язню і журналісту Роману Сущенко, якого звільнили під час масштабного обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією 7 вересня, заборонили в'їзд до Росії на 20 років. Про це повідомив адвокат Сущенко Марк Фейгін виданню "Укринформ".

За його словами, про помилування і заборону в'їжджати в Росію Сущенко оголосили в СІЗО "Лефортово".

"Якщо говорити про юридичну сторону справи, то Сущенко помилували і на 20 років заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йому повідомили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний", - заявив Фейгін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кореспондент агентства "Укрінформ" Роман Сущенко після повернення з російського ув'язнення збирається повернутися до журналістики.

Відзначимо, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.

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Новини України Російська Федераціяобмін полоненимиРоман Сущенко
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