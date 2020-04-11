Заборона виходити на вулицю носить рекомендаційний характер, - МВС

Рішення місцевої влади про тимчасову заборону громадянам виходити з дому у певний час доби є рекомендаційними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Учора комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Закарпатської, Волинської, Чернівецької та Київської областей ухвалили рішення про обмеження пересування жителів з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня. Аналогічні заходи також впровадили у кількох містах у Херсонській області.

"Це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану", - зазначили у Міністерстві.

Водночас у МВС нагадали, що в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Нагадаємо, 11 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 людей: станом на ранок лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 українці.

РБК-Україна стежить, які регіони йдуть на радикальні кроки в боротьбі з коронавірусом.