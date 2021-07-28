Заборона на приватизацію ГТС ускладнила Україні протистояння побудові "Північного потоку - 2", - Коболєв

"Чого не вдалося зробити - уникнути повної заборони на приватизацію ГТС. І я переконаний, що ті проблеми, які Україна має з "Північним потоком - 2" частково є наслідком нашої відмови від потенційних партнерств як з газотранспортною системою так і з газосховищами. Це була помилка, ми про це говорили. На жаль політичний компроміс був саме такий", - заявив він.

Коболєв також висловив сподівання, що парламент врахує ціну таких компромісів і не допустить їх в законі про корпоративне управління, друге читання якого призначено на осінь цього року.

Він також вважає, що новий закон, ухвалений в першому читанні, повинен сконцентруватися не на призначенні керівника, фінансових планах, а на політиці власності будь-якого підприємства. Бо саме цей документ дозволяє визначити державі - для чого державі підприємство і які завдання перед ним стоять.

"Якщо наглядова рада відібрана некоректно, перенасичена політичними призначеннями, які не розуміють як працює це підприємство, то це матиме негативні наслідки для компаній, якими вони керують. І важливо, щоб цей закон зробив цей процес не тільки прозорим але і об’єктивним. Щоб ми могли визначати за певними критеріями якість того чи іншого члена наглядової ради", - резюмував він.