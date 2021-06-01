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Заборона на ідентифікацію людей і реклама у всіх відео: нові правила YouTube з 1 червня

Автор: Инна Собора

YouTube змінює політику конфіденційності з 1 червня. Зокрема, вводиться заборона на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи.

Про це йдеться в заяві компанії.

Так, YouTube оголосив про дію низки нововведень:

  • забороняється збирати будь-яку інформацію, яка може бути використана для ідентифікації особи, наприклад імена користувачів;
  • рекламу будуть вставляти в усі відео;
  • вводяться податки для іноземних відеоблогерів;
  • оподатковуватимуться доходи, отримані через функцію "Спонсорство", YouTube Premium і суперчат.

Нагадаємо, раніше YouTube оголосив, що c 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

РБК-Україна писало, що в березні компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки.

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