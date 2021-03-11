З YouTube-блогерів почнуть стягувати податки в США

Компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки. Ставка буде меншою, якщо подати декларацію.

У зв'язку з цим компанія просить користувачів якомога швидше вказати податкову інформацію в AdSense.

"Якщо ви не надасте необхідні відомості до 31 травня 2021 року, з вашого доходу, згенерованого у всіх країнах, може почати утримуватися податок за ставкою 24%", - йдеться в повідомленні.

У Google повідомили, що зобов'язані збирати податкову інформацію від авторів, які є учасниками Партнерської програми і отримують дохід на YouTube. Якщо такий дохід згенерований в США, компанія Google також повинна утримувати з нього податок. Йдеться про гроші, отримані з різних джерел, у тому числі від переглядів реклами, YouTube Premium, Суперчата, суперстікеров і спонсорства.

За інформацією Google, якщо автор проживає за межами США і надав податкову інформацію, то ставка, за якою буде стягуватися дохід, створений у США, становить 0-30% і залежить від того, чи укладена між країною проживання автора і США угода про уникнення подвійного оподаткування. (Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною і США діє з 2000 року, - ред.).

В якості прикладу Google призводить блогера з доходом до 1000 доларів за останній місяць. При цьому 100 доларів з цієї суми він отримав за рахунок переглядів в США. У цьому випадку компанія утримає з його доходів 24% (240 доларів), якщо блогер не надасть необхідну податкову інформацію.

Якщо автор є податковим резидентом України, то розмір ставки може скласти 10% у відповідності з угодою про уникнення подвійного оподаткування та з доходу може бути віднята 10 доларів.

"На відміну від першого сценарію, в цьому випадку податком буде обкладатися тільки частина доходу, яка отримана в результаті дій глядачів з США", - йдеться в повідомленні.

Якщо автор надав податкову інформацію, але між США і його країною не укладено угоду про уникнення подвійного оподаткування, то для автора буде встановлена ставка в розмірі 30% від доходу, отриманого в результаті дій глядачів з США (для блогера з прикладу податок складе 30 доларів).