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YouTube з 1 червня буде вставляти рекламу в усі відео

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Субота 22 травня 2021 11:40
YouTube з 1 червня буде вставляти рекламу в усі відео Фото: YouTube вводить рекламу в усі відео (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

YouTube оголосив, що з 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

Про це йдеться в повідомленні команди YouTube 22 травня.

Для блогерів, які живуть за межами США, будуть введені податки. Прибуток, отриманий від переглядів в США, буде оподатковуватися.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш контент в сервісі, в тому числі показувати всередині контенту рекламу або стягувати з користувачів плату за доступ до нього. Ця угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. З 1 червня 2021 року будь-які платежі, які ви маєте право отримувати від YouTube відповідно до інших угод між вами і YouTube, в тому числі дохід від функції "Спонсорство", Суперчата і участі в партнерській програмі YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того зажадає законодавство, Google буде утримувати податки з подібних платежів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада прийняла за основу законопроект про так званий "податку на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

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