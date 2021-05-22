YouTube з 1 червня буде вставляти рекламу в усі відео

YouTube оголосив, що з 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

Для блогерів, які живуть за межами США, будуть введені податки. Прибуток, отриманий від переглядів в США, буде оподатковуватися.

"Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш контент в сервісі, в тому числі показувати всередині контенту рекламу або стягувати з користувачів плату за доступ до нього. Ця угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. З 1 червня 2021 року будь-які платежі, які ви маєте право отримувати від YouTube відповідно до інших угод між вами і YouTube, в тому числі дохід від функції "Спонсорство", Суперчата і участі в партнерській програмі YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того зажадає законодавство, Google буде утримувати податки з подібних платежів", - йдеться в повідомленні.