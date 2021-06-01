Заборона на ідентифікацію людей і реклама у всіх відео: нові правила YouTube з 1 червня
Фото: YouTube ввів нові правила для користувачів з 1 червня (GettyImages)
YouTube змінює політику конфіденційності з 1 червня. Зокрема, вводиться заборона на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи.
Про це йдеться в заяві компанії.
Так, YouTube оголосив про дію низки нововведень:
- забороняється збирати будь-яку інформацію, яка може бути використана для ідентифікації особи, наприклад імена користувачів;
- рекламу будуть вставляти в усі відео;
- вводяться податки для іноземних відеоблогерів;
- оподатковуватимуться доходи, отримані через функцію "Спонсорство", YouTube Premium і суперчат.
Нагадаємо, раніше YouTube оголосив, що c 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.
РБК-Україна писало, що в березні компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки.