Заборона на ідентифікацію людей і реклама у всіх відео: нові правила YouTube з 1 червня

YouTube змінює політику конфіденційності з 1 червня. Зокрема, вводиться заборона на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи.

Про це йдеться в заяві компанії .

Нагадаємо, раніше YouTube оголосив, що c 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

РБК-Україна писало, що в березні компанія Google повідомила користувачам YouTube, які проживають за межами США, що з червня 2021 року почне утримувати з них податки.