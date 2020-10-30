Заборона абортів у Польщі: у Варшаві проходить масштабний протест

Фото: протести у Варшаві (newspix.pl)

У Варшаві проходить масштабна акція протесту проти фактичної заборони на аборти. Зафіксовані випадки сутичок з противниками абортів.

Про це повідомляє TVP.

В 16:00 за місцевим часом учасники акцій зібралися на центральних вулицях столиці. Десятки тисяч демонстрантів пройшли по центру Варшави. Зокрема, вони побували біля канцелярії прем'єр-міністра.

Протестувальники тримають в руках плакати, в яких вимагають дозволу права на аборт, а також відставки уряду. Одне з головних гасел сьогоднішньої акції - "Легалізація абортів - без компромісів".

У деяких ситуаціях в учасників акцій відбувалися сутички. Правоохоронці затримували людей. Також створювали бійки представники організацій, які виступають проти права на аборт. Вони кидали у натовп протестувальників димові шашки і нападали на учасників маршу.

W niektórych miejscach protestujący są atakowani. pic.twitter.com/bKYVQFQmpi — WiadomościBliskoCiebie24 (@WBC241) October 30, 2020

Одночасно з акцією у Варшаві протести проходили у багатьох містах Польщі, а також біля посольств у європейських країнах.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повної заборони на переривання вагітності в країні. З тих пір в Варшаві проходять масові протести з-за такого рішення суду.