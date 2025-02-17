Завещание или договор дарения: что лучше для передачи имущества и можно ли отменить решение

Передача права собственности на имущество между близкими родственниками чаще всего происходит через оформление завещания или по договору дарения. Каждый из этих вариантов имеет свои юридические тонкости, которые стоит учесть перед принятием окончательного решения.

РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, адвоката Татьяну Даниленко о том, каким образом лучше передавать имущество и можно ли потом отозвать свое решение.

В чем разница между завещанием и договором дарения

"Договор дарения и завещание остаются наиболее часто используемыми инструментами во взаимоотношениях близких родственников. При этом, как показывает практика, достаточно часто люди, идя к нотариусу, не до конца понимают суть и последствия этих сделок", - говорит Даниленко.

Она советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на этих вопросах, прежде чем оформлять что-то документально. Так человек будет понимать последствия своих действий в отношении имущества и определит, какую именно сделку заключить, чтобы потом не жалеть.

По словам Даниленко, принципиальной разницей между договором дарения и завещанием является момент приобретения права собственности.

"В случае оформления завещания (односторонней сделки, заключаемой только завещателем) наследник приобретает право собственности, после того, как пройдет нотариальную процедуру оформления наследства и получит соответствующее свидетельство о праве на наследство по завещанию", - говорит юрист.

В случае дарения (двусторонняя сделка, между дарителем и одаряемым), одаряемым приобретается полноценное право на недвижимость еще при жизни дарителя.

"То есть, владельцу имущества следует взвесить все "за" и "против", особенно если эта сделка по единственному жилью. Ведь заключив договор дарения, даритель автоматически передает свои права в отношении имущества одаряемому, и уже последний имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе осуществить отчуждение. Если эта ситуация не желательна, лучше завещать жилье, что позволит распоряжаться им до смерти", - отмечает эксперт.

Какие расходы при оформлении сделок у нотариуса

Важным аспектом при оформлении договора и завещания является учет обязательных расходов. При нотариальном оформлении как договора дарения, так и завещания необходимо оплатить государственную пошлину и услуги нотариуса.

"Принятие в дар и наследование недвижимого имущества от членов семьи первой и второй степени родства (родители, супруги, дети, родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки), облагается налогом по нулевой ставке, военный сбор не уплачивается. Таким же образом облагается стоимость подарка и для инвалидов I группы, лиц, имеющих статус детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, а также детей-инвалидов", - объясняет Даниленко.

Подарки и унаследованное имущество от всех других родственников (облагаются налогом по ставке 5% от стоимости такого подарка (наследственного имущества) и 5% военного сбора.

Что касается нерезидентов, то одаренные должны уплатить 18% от стоимости подарка и военный сбор в размере 5%.

"При составлении завещания необходимо уплатить государственную пошлину за нотариальное удостоверение завещания в размере 0,05 необлагаемого минимума доходов граждан, а за выдачу свидетельства о праве на наследство наследнику придется заплатить 2 необлагаемых минимума доходов граждан", - говорит юрист.

Кроме того, как при удостоверении договора дарения, так и при удостоверении завещания необходимо оплатить услуги нотариуса. Цена на такие услуги у каждого специалиста разная. Оформить завещание можно как у государственного, так и частного нотариуса.

"Цена на услуги государственного нотариуса может быть немного ниже, но нужно быть готовым к большим очередям и тому, что придется долго ждать оформления сделки. Чтобы оформить все быстро и удобно, есть смысл обратиться к частному нотариусу", - говорит Даниленко.

При оформлении сделки на имущество нужно будет уплатить налог (фото иллюстративное: Freepik)

Можно ли отменить действие завещания и договор дарения

Существенная разница между данными сделками наблюдается при условиях прекращения договора дарения и завещания.

"Гражданский кодекс Украины предусматривает, что завещатель имеет право в любое время отменить завещание и составить новое. Каждое новое завещание отменяет предыдущее и не восстанавливает завещание, которое завещатель составил перед ним", - отмечает юрист.

Если новое завещание, составленное завещателем, было признано недействительным, действие предыдущего завещания не восстанавливается, кроме случаев, когда новое завещание было составлено недееспособным лицом или лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими.

"Завещатель имеет право в любое время внести в завещание изменения. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся завещателем лично", - говорит Даниленко.

Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения недвижимых вещей или другого особо ценного имущества, если:

одаряемый умышленно совершил преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей;

если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения;

одаряемый создает угрозу безвозвратной потери подарка, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;

вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, представляющей культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан вернуть дар.

"Еще одна важная особенность договора дарения - это срок исковой давности. По договору дарения этот срок устанавливается продолжительностью в 1 год в отличие от общей трехлетней исковой давности. В течение этого года любое лицо, не только даритель и одаряемый, может обратиться в суд в случае, если его интересы нарушены заключением договора дарения", - говорит Даниленко.

Стоит принять во внимание, что после того, как договор подписывается сторонами и регистрируется, имущество моментально переходит в распоряжение одаряемого, который сразу же может распорядиться им по своему усмотрению.

"Выбирая между дарственной или завещанием, следует помнить, что в отличие от дарственной, завещание можно изменить или отменить в любой момент, и это решение зависит только от наследодателя", - отмечает юрист.

Даниленко отмечает, что определяя необходимость заключения договора дарения, следует учитывать конкретные обстоятельства и полагаться не только на норму закона, но и на морально-деловые качества одаряемого и осознать степень риска, ведь не при всех обстоятельствах можно вернуть подарок.