Залог реформ или долговое иго: зачем МВФ Украине и Украина Фонду

История отношений между Украиной и МВФ насчитывает уже 30 лет. За это время наша страна одолжила у МВФ более 45 млрд долларов. Из-за полномасштабной войны Фонд согласовал для Украины рекордную помощь на более чем 15 миллиардов долларов.

Этот кредит сроком на четыре года впервые в истории Фонда предоставили воюющей стране. Однако под рекордные 8% годовых против стандартной ставки в 3-4%.

Почему Украина согласилась на такие условия и какая польза для страны от сотрудничества с Международным валютным фондом, читайте в материале РБК-Украина.

Что такое МВФ

Международный валютный фонд был создан в 1944 году с целью помочь странам преодолеть разрушительные последствия Второй мировой войны. Первым государством, получившим деньги от МВФ, стала Франция. Эти средства, полученные страной в 1947 году, помогли ей восстановить разрушенную инфраструктуру и финансовый сектор.

В дальнейшем финпомощь МВФ вытянула из экономической ямы такие страны как Мексика, Чили, Южная Корея и Ирландия. Нашим же соседям в Польше сотрудничество с Международным валютным фондом позволило перейти от социалистической плановой экономики к рыночной. Благодаря средствам Фонда стране удалось реализовать пакет реформ министра финансов Лешека Бальцеровича, вошедший в историю под названием "Шоковая терапия".

Но не менее важно, чем сами деньги, умение ими распоряжаться. Ярким примером страны, потерявшей возможность поставить экономику на современные рельсы, является Аргентина, хотя еще в начале XX века ее считали самой перспективной в мире. Однако из-за неэффективной экономической политики страна уже в середине прошлого столетия столкнулась с серией кризисов. Сейчас латиноамериканское государство страдает от огромной инфляции и долгов, из-за которых стало крупнейшим должником МВФ в мире.

История сотрудничества Украины с МВФ

Украина присоединилась к МВФ в 1992 году, а уже через два года взяла первый кредит по годовой программе системного трансформационного займа (STF) на сумму 763 млн долларов. Эти средства были направлены на поддержку платежного баланса.

Сразу после окончания этого кредитования Украина начала новое 3-летнее сотрудничество в рамках программ Stand-by, по которой получила почти 2 млрд долларов. С тех пор Украина постоянно продолжала разные программы сотрудничества.

Всего за 30 лет Украина и МВФ заключили 12 кредитных соглашений. Три из них, в частности последнее, предполагали применение механизма расширенного финансирования (EFF-Extended Fund Facility), а девять – механизм кратковременного кредитования (Stand-by).

Хотя до полномасштабной войны общий объем кредитных программ для Украины составил 80 миллиардов долларов, фактически Украина получила менее половины этой суммы – около 36 миллиардов долларов. К примеру, в 2010 году Украина согласовала с МВФ трехлетнюю программу stand by на 15,1 млрд долларов, но в казну государства тогда поступило всего 3,4 миллиарда.

Это связано с тем, что получение каждого транша кредита зависит от выполнения определенных условий и реформ, согласованных с МВФ. В вышеприведенных случаях государство не получало всю сумму из-за задержек в проведении структурных изменений или несоответствия условиям программ.

Реформы в обмен на деньги

Среди важных реформ, к которым МВФ подтолкнул Украину, следует отметить открытие рынка земли, состоявшееся в 2021 году. До этого Украина была в списке с шестью, мягко говоря, не слишком развитыми странами, где также была запрещена продажа земли – Северной Кореей, Таджикистаном, Конго, Венесуэлой, Кубой и Беларусью.

Большой вес имела антикоррупционная реформа, в рамках которой, в частности, создали такие важные институты как Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура; а также реформа системы государственных закупок, что способствовало повышению эффективности и прозрачности управления государственными ресурсами. Также была осуществлена "чистка" банковского рынка и отказ от надзора за курсом гривны.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Getty Images)

А в ходе энергетической реформы государство ввело рыночные тарифы на газ и электроэнергию, что помогло уменьшить субсидии и улучшить финансовое состояние сектора.

Одним из ключевых условий получения средств по новой программе МВФ является перезагрузка Бюро экономической безопасности (БЭБ). Законопроект об обновлении руководства и состава детективов БЭБ на прозрачных конкурсах был принят 20 июня этого года.

Как Украина задолжала так много

Украина дорого платит за свои реформы. По состоянию на 23 августа Украина находилась на втором месте среди крупнейших должников МВФ после Аргентины, задолжав Фонду 10,39 млрд долларов. Антилидер списка задолжал МВФ 31,1 млрд долларов. "Бронзовый призер" – Египет – задолжал 10,34 млрд.

Такое положение дел стало результатом целого ряда неблагоприятных событий: аннексии Крыма и войны на Востоке Украины с 2014 года, пандемии коронавируса 2020 года и полномасштабной войны с 2022 года. Только с начала широкомасштабных боевых действий Украина получила от МВФ 10,2 млрд долларов. Чрезвычайные события нуждались в срочных стабилизационных финансовых вливаниях, которые в первую очередь мог обеспечить МВФ, который для многих стран является кредитором последней надежды.

В общем, в списке крупнейших должников МВФ не найти состоятельных стран. Среди мировых "лидеров" – Пакистан, Эквадор, Колумбия, Кения, Гана, Кот-д'Ивуар, Бангладеш, Ангола.

Среди европейских лидеров-должников наиболее "отличились" развивающиеся страны – Сербия, Молдова, Грузия, Северная Македония, Армения, Босния и Герцеговина, Албания.

Детали текущего кредита

Четырехлетняя программа расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) объемом 15,6 млрд долларов от МВФ стала частью долгосрочной международной поддержки Украины, общая сумма которой составляет 122 миллиарда долларов.

Ключевой целью программы является поддержка фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому восстановлению, а также укреплению институтов для долгосрочного послевоенного роста на пути Киева ко вступлению в ЕС.

Хотя в Фонде не было прямых запретов на кредитование стран в условиях войны, однако МВФ не может предоставлять средства без четкого макропрогноза. А составить его для страны, в которой продолжаются активные боевые действия, невозможно. Поэтому это соглашение стало мировым прецедентом.

"Помимо того, что ни у одной из международных организаций не было инструментов для поддержки воюющей страны, из моих разговоров со многими людьми на Западе следовало, что они считают нормальным, когда центробанк печатает деньги, а страну охватывают девальвация и всплеск инфляции. Я был с этим не согласен и говорил, что не хочу, чтобы наши солдаты вместо сопротивления россиянам думали о курсе гривны и ситуации с банками", – рассказывал для украинского издания Forbes Владислав Рашкован, заместитель директора Международного валютного фонда от Украины.

Миссия МВФ в Украине (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Именно из-за высоких рисков и неопределенности ставка по кредиту достигла чрезвычайно высокой отметки. Согласно публичным заявлениям экс-члена совета НБУ Богдана Данилишина, обслуживание кредитов от МВФ в 2023 году обошлось Украине в 8% годовых. В то время как ранее кредитные обязательства Украины устанавливались на уровне 3-4%.

МВФ оказывает поддержку Украине при условии реализации реформ, которые называют "структурными маяками". Каждое выделение средств происходит после пересмотра проделанной "домашней работы". С начала полномасштабного вторжения Украина получила от МВФ третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США.

По состоянию на август уже прошли четыре пересмотра программы МВФ, благодаря чему Украина получила около 7,6 млрд долларов. В частности, почти 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле. В 2024 году Украина рассчитывает получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

В целом, сотрудничество с МВФ, кроме очевидного плюса в виде получения сверхважного финансирования, является индикатором доверия к заемщику. Поэтому сотрудничество нашей страны с Международным валютным фондом должно не только стабилизировать экономику, пострадавшую сначала от пандемии, а затем и от войны, но и стать дополнительным аргументом для инвесторов со всего мира.