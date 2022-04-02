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Із Запоріжжя до Бердянська вирушила колона автобусів для евакуації людей

Фото: із Запоріжжя вирушила евакуаційна колона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Із Запоріжжя до Бердянська вирушила колона автобусів для евакуації мирних жителів. Вони вивезуть бажаючих, а також жителів Маріуполя, які покинули місто самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Колону з 10 автобусів супроводжують автомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформація про прибуття та початок евакуація буде відома пізніше.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, жителі Маріуполя зможуть покинути місто на власному транспорті.

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