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"Запоріжсталь" запрацював на 50% потужності

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Понеділок 25 квітня 2022 15:27
"Запоріжсталь" запрацював на 50% потужності Фото: "Запоріжсталь" запрацював на 50% потужності (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" "Метінвесту" після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на генерального директора "Запоріжсталі" Олександра Мироненка.

За його словами, через війну виробництво на комбінаті довелося консервувати на 33 дні, потім заново відновлювати. Виникли також проблеми з логістикою-постачанням сировиною і відвантаженням готової продукції.

"Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку були запущені ливарно-механічний завод і коксохімічний", - сказав Мироненко.

Гендиректор "Запоріжсталі" також уточнив, що в першу чергу запустили аглофабрику, дві доменні печі. Після цього запрацював повний цикл - мартенівські та прокатні цехи комбінату.

"Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності", - додав Мироненко.

Риженков заявив, що криворізькі підприємства працюють на 40% потужностей.

"Основний стримуючий фактор-логістика і ринки збуту. Те, що можемо доставляти нашим споживачам в Європу, ми, звичайно, виробляємо і поставляємо. Однак для нас сьогодні дуже важливо, щоб були розблоковані чорноморські порти України - Південний, ТИС. Зараз вирішуємо питання з постачання морськими шляхами", - підкреслив гендиректор"Метінвесту".

За його словами, є перші спроби побудувати логістику через порти Балтики та Румунії.

"У квітні вже завантажуємо корабель в Констанці і Свіноуйсьце і будемо намагатися це розвивати. Сподіваюся, нам вдасться вирішити ці питання, тоді компанія зможе завантажити криворізькі підприємства на 100% роботи", - повідомив він.

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Запорожсталь Метинвест
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