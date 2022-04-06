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"Запоріжсталь" виводить з консервації обладнання та частково відновлює виробництво

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Середа 06 квітня 2022 17:35
"Запоріжсталь" виводить з консервації обладнання та частково відновлює виробництво Фото: "Запоріжсталь" виводить з консервації обладнання та частково відновлює виробництво (gkm center)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" частково виводить "Запоріжсталь" з режиму гарячої консервації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з дорожньою картою з розконсервації виробництва, "Запоріжсталь" частково вивів із режиму гарячої консервації аглофабрику, запущено три з шести агломашин з виробництва агломерату, в доменному цеху ввійшли в роботу на знижених параметрах дві з чотирьох доменних печей - домни № 3 та 4.

На запуску доменного виробництва були присутні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин, а також народні депутати.

"Віримо в Україну і знаємо, чого сьогодні потребує держава - відродження національної економіки. Поступово відновлюємо виробництво та робимо все необхідне для того, щоб запрацювати на повну потужність. У Запоріжжі вже частково відновлені виробничі процеси на "Запоріжкоксі", "Запоріжвогнетриві" та ЗЛМЗ. "Запоріжсталь" також повертається до життя. Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю - мирною працею", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже працюють транспортні, енергетичні, інжинірингові та інші допоміжні підрозділи комбінату. Поступово, з отриманням на доменних печах чавуну, в роботу будуть введені наступні ланки виробничого ланцюга: сталеплавильна піч, стан-слябінг-1150, прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки.

Робочі зміни для працівників "Запоріжсталі" скориговані з урахуванням комендантської години. Підприємство забезпечує централізоване підвезення робітників корпоративним транспортом.

Нагадаємо, з 2 березня у зв’язку з загостренням воєнних дій у регіоні, група "Метінвест" перевела частину обладнання комбінату Запоріжсталь у режим гарячої консервації. Натомість розгорнуто координаційний хаб гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок воєнних дій.

Волонтери запорізьких підприємств Метінвесту приймають, сортують і відправляють гуманітарну допомогу від штабу "Рятуємо життя", створеного "Метінвестом" та ДТЕК у координації з фондом людям, постраждалим унаслідок воєнних дій.

Також Центр координації гуманітарної місії "Метінвесту" в Запоріжжі опікується створенням умов для приймання вимушених переселенців з українських міст, які найбільше постраждали від воєнної агресії Росії.

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Метинвест Запоріжжя
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