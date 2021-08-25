"Запоріжсталь" встановила прапор України на вантовому мосту в Запоріжжі

Величезний стяг розташований на пілоні моста на найвищій точці над р. Дніпро - в 95 м від поверхні води.

"До 30-го Дня Незалежності України металургам "Запоріжсталі" хотілося піднести місту особливий подарунок. Ми встановили величезний державний прапор на головний пілон вантового моста посеред Дніпра, який видно з багатьох точок міста, що уособлює нашу підтримку країни в будівництві та зміцненні сильної незалежної України", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, якого цитує прес-служба.

До головних державних свят проектно-конструкторське бюро комбінату "Запоріжсталь" розробило спеціальний проект з установки прапора України на пілон будується вантовий мост. Спеціально для установки був пошитий прапор розміром 41х27 м. З огляду на особливі вітрові навантаження, які відчувають конструкції над річкою, по всій площі прапора прошиті спеціальні стропи і зроблені повітряні клапани, щоб знизити парусність і зберегти його цілісність.

Спільно з будівельною компанією "Onur" і групою монтажників-висотників компанії "Промальпінізм", полотно прапора загальною площею 1100 кв.м, закріплене на спеціальній монтажній металевій балці, підняли на пілон і надійно закріпили. Включаючи підготовчий етап, монтаж унікальної конструкції тривав близько трьох днів.

Також традиційно до свята гендиректор комбінату підняв державний прапор на найвищій точці "Запоріжсталі" - доменної печі №3 на висоті 85 м. Оновлені державні прапори на всіх адміністративних будівлях підприємства, додатково встановлені національні прапори на головних пішохідних прохідних підприємства.