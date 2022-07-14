"Запоріжсталь" закликала операторів морських портів не купувати вкрадену Росією сталь

ПАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" звернулася з листом до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом ретельно перевіряти метал, який привозять з російських міст - адже з високою долею вірогідності цей метал було викрадено Росією з окупованих українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний лист заводу.

"У перший день війни в Маріупольському порту була металургійна продукція, вироблена на Запорізькому металургійному комбінаті. Наразі ми не маємо фізичного доступу до таких продуктів і контролю над ними", - вказано у листах.

За даними відкритих джерел, які приводить підприємство, російська компанія "Ріка-море" у співпраці з російськими представниками почала завантаження судна "РМ-3" металургійною продукцією - хоча не має жодних повноважень на такі дії.

"Цим ми заявляємо, що є велика ймовірність розкрадання та контрабанди нашої металургійної продукції. Незаконні дії щодо захоплення та відновлення діяльності Маріупольського порту свідчать про те, що наша крадена металургійна продукція може бути незаконно експортована та пропонована для продажу вам як можливим клієнтам", - попереджають на підприємстві.

У компанії запевнили, що будуть вживати всіх можливих юридичних зусиль, щоб добитися суворої юридичної відповідальності для всіх злочинців та їхніх спільників, і повернути продукцію законним власникам.

"Ми просимо вас сприяти захисту прав на викрадену продукцію та відхиляти будь-які пропозиції щодо викраденої металургійної продукції. Будь-яка покупка таких крадених продуктів не вважатиметься добросовісною. Натомість просимо ретельно перевіряти кожну угоду та/або домовленості щодо будь-якої металургійної продукції сумнівного походження, особливо такої продукції, яка походить з тимчасово окупованих українських міст - Маріуполя, Херсона та/або Севастополя, або походить з російські міста Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, але які ніколи раніше не постачалися з таких міст", - наголошують на підприємстві.

Також у компанії закликали ретельно перевіряти сертифікати походження та товаросупровідні документи на металургійну продукцію, яку намагатиметься продати Росія, та відхиляти угоди, які викликають підозру.

Як відомо, Росія викрала вже мінімум три кораблі українського металу з маріупольського порту.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, роботу порту наразі повністю відновили, тож Росія готова до "мародерства в промислових масштабах".

Раніше заводи "Азовсталь"та ММК ім. Ілліча, розташовані у Маріуполі, звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу стосовно грабунку росіянами продукції, яка належить українським заводам.

Акціонер компанії "Метінвест" Рінат Ахметов заявив, що компанія SCM вимагатиме від Росії компенсації за те, що вона "цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі", що є пограбуванням та нахабним порушенням міжнародного права.