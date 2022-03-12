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На Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників Росатому: серед них інженери

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Енергодар, Субота 12 березня 2022 12:42
На Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників Росатому: серед них інженери Фото: окупанти привезли на Запорізьку АЕС робітників Росатому (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

На Запорізьку АЕС 11 березня прибули 11 співробітників Росатому. Серед них інженери Балаковської та Ростовської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому. Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова", - йдеться у повідомленні.

Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Проте іншою причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.

"Інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом", - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти заявили, що захоплена Запорізька АЕС нібито стала власність Росатому.

Крім того, вчора Енергоатом повідомив, що окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу.

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