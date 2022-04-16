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На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома", - Енергоатом

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Запоріжжя, Субота 16 квітня 2022 17:44
На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома", - Енергоатом Запорізька АЕС (facebook.com.rostinfocom)
Автор: Тетяна Самарук

На Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти, прибула чергова бригада співробітників "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зазначається, що бригада прибула на чолі з інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора Росатома) та іже з ними послали за російським кораблем "Москва" - поки цілі", - повідомили у дописі.

Раніше ми повідомляли, що на Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів.

Також ми писали, що на Чорнобильській АЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу.

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