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У Запорізькій області заочно засудили до ув'язнення рекрутера з "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 11:59
У Запорізькій області заочно засудили до ув'язнення рекрутера з "ДНР"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він вів антиукраїнську діяльність з 2014 року

У Запорізькій області до восьми років в'язниці заочно засудили жителя Нової Каховки за сприяння так званим "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили силовики, фігурант справи з 2014 року проводив активну антиукраїнську пропаганду та агітацію. Тоді ж він приєднався до терористів "ЛДНР" і зайняв посаду заступника командира по роботі з особовим складом невизнаних республік.

"Бойовик проводив підбір кадрів для вступу до терористичної організації ДНР, контролював несення чергувань, зокрема, на блокпостах, в казармі, стежив за виконанням наказів керівників терористичної організації серед особового складу. Він також проводив допити захоплених в полон військовослужбовців Збройних Сил України для встановлення штатної кількості українських військових підрозділів, їх командування і дислокації на території населених пунктів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На підставі отриманих доказів протиправної діяльності Бердянський міськрайонний суд Запорізької області визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Його заочно засудили до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" змушують перевізників збирати базу потенційних диверсантів. Вони змушують збирати інформацію про громадян, які постійно їздять на підконтрольну Україні територію.

Як писало РБК-Украина, раніше в СБУ викрили факти вербування представниками ФСБ Росії трьох жителів Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

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