У Запорізькій області виявили посів конопель на 10 млн гривень: затримали двох ділків

В Запорізькій області затримали двох чоловіків, які вирощували коноплі на земельній ділянці. У загальній складності поліцейські вилучили 1910 кущів, які оцінюються в 10 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Затриманими виявилися жителі Мелітополя, одному з яких по праву оренди належить земельна ділянка біля села Зарічне. Їх затримали під час обробки двометрових кущів канабісу.

"Між соняшниками виявили 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість на "чорному ринку" сягає 10 млн грн. Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Фото: у загальній складності поліцейські вилучили 1910 кущів, які оцінюються в 10 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку" (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше силовики затримали в Києві двох наркодилерів, які вирощували та продавали марихуану. У фігурантів вилучено цього наркотику на 15 мільйонів гривень.

Крім цього, раніше прикордонники затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 мільйонів доларів.