У Запорізькій області українські військові підбили російський танк "Владімір" (фото)
У Запорізькій області ЗСУ підбили російський танк "Владімір".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Повідомляється, що воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір".
"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", - йдеться у повідомленні.
Українські військові вполювали російський танк "Владімір" (facebook.com/GeneralStaff)
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ.
Також ми писали, у Київській області окупанти викрали авто, переодяглись у цивільний одяг та поїхали в Білорусь.
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