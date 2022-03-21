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У Запорізькій області українські військові підбили російський танк "Владімір" (фото)

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Запорізька область, Понеділок 21 березня 2022 21:00
У Запорізькій області українські військові підбили російський танк "Владімір" (фото) Українські військові знищили вполювали російський танк (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Тетяна Самарук

У Запорізькій області ЗСУ підбили російський танк "Владімір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір".

"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області українські військові підбили російський танк &quot;Владімір&quot; (фото)У Запорізькій області українські військові підбили російський танк &quot;Владімір&quot; (фото)У Запорізькій області українські військові підбили російський танк &quot;Владімір&quot; (фото)Українські військові вполювали російський танк "Владімір" (facebook.com/GeneralStaff)

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ.

Також ми писали, у Київській області окупанти викрали авто, переодяглись у цивільний одяг та поїхали в Білорусь.

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