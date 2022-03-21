В Запорожской области украинские военные подбили российский танк "Владимир" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "носа". Бьем врага!",- говорится в сообщении.

Сообщается, что воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали местных, которые планировали передать россиянам данные о ВСУ.

Также мы писали, в Киевской области оккупанты угнали авто, переоделись в гражданскую одежду и поехали в Беларусь.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!