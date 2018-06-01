У Запорізькій області викрили організовану злочинну групу наркоторговців

Правоохоронці вилучили наркотики на суму понад 550 тисяч гривень

У місті Енергодар (Запорізька область) працівники поліції припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як зазначається, під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотики на суму понад 550 тисяч гривень.

Так, працівники Управління протидії наркозлочинності, слідчого управління, роти спеціального призначення та кінологічної служби ГУНП ліквідували злочинну групу у складі 4 осіб, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім організатора, до складу групи входили його дружина 1985 року народження, а також двоє раніше засуджених мешканців міста Енергодар, 1978 та 1990 років народження.

"Зловмисники займалися постачанням, перевезенням, виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. У кожного члена організованої злочинної групи була своя роль. З метою конспірації вони постійно змінювали номери мобільних телефонів та адреси перебування. Незаконний прибуток групи щомісячно в середньому складав 550 – 650 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час одночасних санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили 55 кг насіння маку, 5 літрів наркотичного засобу "екстракційний опій", 85 грамів психотропної речовини "PVP" та "JWH", марихуану, а також записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації, гроші.

Фото: вилучений товар та вилучені кошти

Повідомляється, що наркотичні засоби та психотропні речовини направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Двох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що у Запорізькій області у четвер, 31 травня, суд засудив чоловіка до двох років позбавлення волі за погрозу вчинення терактів на території Василівського району області, якщо йому не перерахують 50 тисяч гривень.