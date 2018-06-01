В Запорожской области разоблачили организованную преступную группу наркоторговцев

Правоохранители изъяли наркотики на сумму свыше 550 тысяч гривен

В городе Энергодар (Запорожская область) сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает прес-служба главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как отмечается, во время санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотики на сумму свыше 550 тысяч гривен.

Так, работники Управления противодействия наркопреступности, следственного управления, роты специального назначения и кинологической службы ГУНП ликвидировали преступную группу в составе 4 человек, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме организатора, в состав группы входили его жена 1985 года рождения, а также двое ранее судимых жителей города Энергодар, 1978 и 1990 годов рождения.

"Злоумышленники занимались поставкой, перевозкой, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. У каждого члена организованной преступной группы была своя роль. С целью конспирации они постоянно меняли номера мобильных телефонов и адреса пребывания. Незаконный доход группы ежемесячно в среднем составлял 550 – 650 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Во время одновременных санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 кг семян мака, 5 литров наркотического средства "экстракционный опий", 85 граммов психотропного вещества "PVP" и "JWH", марихуану, а также записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, носители информации, деньги.

Фото: изъятый товар и полученные средства Сообщается, что наркотические средства и психотропные вещества направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Двух злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в Запорожской области в четверг, 31 мая, суд засудил мужчину к двум годам лишения свободы за угрозу совершения терактов на территории Васильевского района области, если ему не перечислят 50 тысяч гривен.