У Запорізькій області сталася масова ДТП за участю авто поліції і швидкої допомоги"

Фото з місця ДТП (061.ua)

В результаті аварії сім автомобілів отримали ушкодження

У понеділок, 13 січня, в Запорізькій області на трасі Харків-Сімферополь сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої сім автомобілів отримали ушкодження, включаючи авто поліції та "швидкої допомоги". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, на слизькій дорозі водій легкового авто "Форд" втратила керування і виїхала на узбіччя. Жінка повідомила про аварію в поліцію. Також на місце ДТП виїхали медики.

Поки бригада "швидкої допомоги" надала постраждалій допомогу, а поліцейські складали протокол, інший автомобіль врізався у "швидку", а та зачепила авто правоохоронців. Внаслідок, на місце викликали ДТП ще один наряд поліції та додаткову бригаду медиків.

В результаті у другій автомобіль "швидкої допомоги" в'їхав водій на авто Dodge, який також зачепив і автомобіль Audi, який рухався по трасі.

У сукупності сім автомобілів отримали механічні пошкодження (серед них дві поліцейські спецмашини та автомобіль "швидкої допомоги"). В результаті аварії постраждалих немає.

Фото з місця ДТП (061.ua)

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли деталі ДТП у Дніпропетровській області з 4 загиблими. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням і з'їхав у ставок.

Також РБК-Україна писало, що вночі 12 січня, у Києві на бульварі Дружби Народів трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина і ще четверо осіб травмовано.