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У Луганській області від отруєння грибами помер 8-річний хлопчик

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 18:45
Ілюстративне фото (medbooking.com)
Ілюстративне фото (medbooking.com)

Його госпіталізували 11 червня разом з братом і мамою

В Луганській області сьогодні, 14 червня, через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Сьогодні, в Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий летальний випадок за дві доби.

Крім цього поліція повідомляє про те, що 13 червня за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. За його словами, йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі.

Чоловіка госпіталізовали до Лисичанської центральної лікарні. Його стан важкий. 

Нагадаємо, 12 червня у Луганській області 8 людей отруїлись грибами: шестеро дорослих та двоє дітей.

Причина масового отруєння дітей у Черкасах наразі не встановлена, - поліція У Росії в дитячому таборі отруїлися 64 дитини
Теги публікації: Луганськ, отравление, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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