У Луганській області від отруєння грибами помер 8-річний хлопчик

Його госпіталізували 11 червня разом з братом і мамою

В Луганській області сьогодні, 14 червня, через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Сьогодні, в Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий летальний випадок за дві доби.

Крім цього поліція повідомляє про те, що 13 червня за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. За його словами, йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі.

Чоловіка госпіталізовали до Лисичанської центральної лікарні. Його стан важкий.

Нагадаємо, 12 червня у Луганській області 8 людей отруїлись грибами: шестеро дорослих та двоє дітей.