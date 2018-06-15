В оздоровительном лагере отравились 28 детей

В Запорожской области произошло массовое отравление детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, директор оздоровительного комплекса "Маяк", который принадлежащт акционерному обществу "Мотор Сич" сообщил об обращении детей с жалобами на расстройство желудка в медпункт лагеря 14 июня 2018 года.

"До вечера обратились (в медпункт, - ред.) 30 человек, в том числе 28 детей. Состояние больных, которые обращались за медицинской помощью был легкой и средней степени тяжести. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах из 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обследования столовой лагеря был установлен ряд нарушений санитарных норм. В частности, установлено:

отсутствие проточного горячего водоснабжения для мытья рук детей;

не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд;

двухнедельное меню не соблюдается;

для детского питания используются запрещенные продукты (вода питьевая сильногазированная);

нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование заведения. Организован медосмотр всех детей и персонала, диагноз и этиологический фактор устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области сегодня, 14 июня, из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик.