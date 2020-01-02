У Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку загинули двоє дітей

У Запорізькій області в четвер увечері, 2 січня, сталася пожежа в житловому будинку, в результаті чого загинули двоє дітей 2015 і 2018 років народження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася в квартирі чотириповерхового будинку в місті Токмак.

"Також в реанімаційне відділення у важкому стані госпіталізована мати дітей. Жахлива трагедія і чергове нагадування про необхідність дотримання правил пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. По прибуттю на місце пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Крім того, 1 січня в селі Выползов Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинула людина.